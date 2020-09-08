لماذا كانت أستراليا تعاني من موسم إنفلونزا خفيف

يقول الخبراء إن نسبة كبيرة من الناس في أستراليا تلقوا تطعيمًا ضد الإنفلونزا هذا العام مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الحالات.





أفادت السلطات أن أستراليا شهدت موسم إنفلونزا خفيف هذا العام بسبب عدد غير مسبوق من الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

قالوا إن العدد المنخفض لحالات الإنفلونزا ساعد نظام الرعاية الصحية على مواصلة التعامل مع جائحة COVID-19.





وفقا لما نشره موقع هيلثي، يقول الخبراء إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تحذو حذو أستراليا فيما يتعلق بالتطعيمات ، وكذلك إجراءات السلامة مثل ارتداء الأقنعة ، لتحظى بموسم إنفلونزا خفيف.





تستعد السلطات الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتصادم بين الإنفلونزا و COVID-19 في الخريف والشتاء.





لكنهم قد يكونون قادرين على أخذ بعض العزاء مما كان يحدث في نصف الكرة الجنوبي.





كان موسم الإنفلونزا هناك معتدلًا نسبيًا.





في الأماكن الواقعة جنوب خط الاستواء، يمتد موسم الإنفلونزا عمومًا من أبريل إلى أكتوبر مع ذروة تحدث عادةً في أغسطس.





هذا العام ، كان هناك عدد قليل بشكل غير عادي من الحالات.





"لقد كان نوعًا من عدم الكيان حقًا. منذ نهاية مارس ، انخفض موسم الإنفلونزا فعليًا إلى مستويات أساسية أو لا تذكر "، قال إيان بار ، دكتوراه ، نائب مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمراجع والبحوث حول الإنفلونزا ومقره في ملبورن ، أستراليا.





في أستراليا ، كان هناك أكثر بقليل من 21000 حالة إنفلونزا مؤكدة مختبريًا هذا العام ، اعتبارًا من 23 أغسطس. في العام الماضي في نفس الفترة الزمنية ، كان هناك أكثر من 247000 حالة .





يقول الخبراء في أستراليا إنهم محظوظون.





قالت ماري لويز ماكلاوز، حاصلة على درجة الدكتوراه وعضو في لجنة الخبراء الاستشارية للعدوى في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية: "لقد كان مزيجًا من الحظ خلال حدث ضار و يزيد الأستراليون الآن من امتصاصهم لقاح الإنفلونزا ، الأمر الذي ساعد بشكل كبير" الاستعداد للوقاية والسيطرة والاستعداد والاستجابة لـ COVID-19.





"لقد كنا محظوظين، محظوظين حقًا لأننا لم نضطر للتعامل مع ذلك ، ولست متأكدًا من أن الجمهور يقدر تمامًا كم كانوا محظوظين لأن تناول اللقاح قد وفر لهم الحماية بالفعل ،" قال McLaws لـ Healthline.





استجابة للطلب غير المسبوق من الجمهور الأسترالي ، تم توفير 18 مليون لقاح ضد الإنفلونزا في أستراليا في عام 2020 ، ارتفاعًا من 13 مليونًا في عام 2019.





قال الخبراء إن نفس الإجراءات التي تم تنفيذها للوقاية من انتشار COVID-19 ساهمت على الأرجح في انخفاض حالات الإنفلونزا هذا العام.





قال بار: "كل الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا - التباعد الاجتماعي ، وتدني حركة الناس ، ونظافة اليدين ، وارتداء الأقنعة الآن وأحد الإجراءات الكبيرة التي أعتقد أنها إغلاق المدارس".





قال الدكتور ويليام شافنر ، خبير الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي ، إنه بينما يأمل أن تشهد الولايات المتحدة موسم إنفلونزا خفيف مماثل ، من الصعب التنبؤ بذلك.





"ما يحدث في نصف الكرة الجنوبي لا يتنبأ دائمًا بما يحدث في الشتاء اللاحق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.







"من الصعب للغاية التنبؤ بالإنفلونزا. آمل بالتأكيد أن نكون متجهين لموسم إنفلونزا متواضع لأننا ما زلنا نكافح بشدة مع COVID وآخر شيء نحتاجه هو فيروس تنفسي رئيسي آخر ".





وأضاف شافنر: "لسنا بحاجة إلى موسم إنفلونزا مزدوج البرميل". "سيكون هناك ، بالطبع ، الكثير من الالتباس لأن العروض التقديمية السريرية متشابهة تمامًا ، وسيكون هناك مزيد من الضغط على برنامج الاختبار لدينا والذي لا يزال غير كافٍ ، وبالطبع سيكون هناك ضغط كبير على نظام الرعاية الصحية لدينا ، والذي هنا وهناك مواكبة ولكن تناضل ".





وقال: "لذلك ، إذا كان لدينا موسم إنفلونزا خطير حقًا لزيادة الضغط علينا ، فسنكون في مأزق".





في وقت سابق من العام ، استعدت McLaws للحدث الكارثي المحتمل المتمثل في مواجهة COVID-19 لموسم الإنفلونزا القاسي في نصف الكرة الجنوبي ، لكنه لم يتحقق أبدًا.





"اعتقدت أنه كان على جبهتين عاصفتين يجتمعان لإحداث كارثة محتملة. ولكن مع عمليات الشراء الإضافية للقاح الإنفلونزا وتناول أستراليا لقاحات الإنفلونزا ، فقد تجنبوا تلك الكارثة المحتملة ولا يسعني إلا أن آمل أن يفعل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نفس الشيء مع انتقالهم إلى موسم الشتاء".





ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، سيكون لقاح الإنفلونزا مهمًا بشكل خاص هذا العام للمساعدة في تقليل تأثير أمراض الجهاز التنفسي على السكان وتقليل العبء على نظام الرعاية الصحية أثناء وباء COVID-19 .





يعتمد توفير اللقاح على الشركات المصنعة الخاصة التي تصنع المنتج. هذا العام ، الشركات المصنعة لديهاالمتوقعة توريد 194-198 مليون جرعة.