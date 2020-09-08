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رياضة

حمدي فتحي يحتفل بفوز الأهلي على حرس الحدود

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:19 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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مصطفى كرم
احتفل حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي بفوز فريقه على حرس الحدود في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ونشر حمدي فتحي، صورة، عبر خاصية "ستوري" حسابه على إنستجرام، لـ وليد سليمان ومحمد مجدي "قفشة"؛ بعد احرازهما هدفي اللقاء في مرمى حرس الحدود. 

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .

سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة 


الفوز رفع رصيد النادي الأهلي  إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول .
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