AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلًا.. ترامب يفكر في إقالة وزير الدفاع.. سعد الدين الهلالي يكشف عن 3 أشياء تقضي على الإخوان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي:

أصدر الدفاع المدني السوداني، تحذيرا شديدا من أن منسوب نهر النيل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، وذلك مع استمرار الفيضانات التي تضرب البلاد. 

القت الشرطة الأمريكية، اليوم، القبض على شخصين وذلك في الاشتباكات التي وقعت بين انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومتظاهري العدالة من أجل السود.

كشفت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عدم رضاه عن عمل وزير الدفاع، مارك إسبر، ويسعى إلى تبديله بوزير شؤون المحاربين القدامى، روبيرت ويلكي.

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت خلال 60 دقيقة في موسم صيف 2020 بجــمــهـــورية مـــصـر الــعــربية.

قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك 3 أشياء تؤكد أن تنظيم الاخوان الارهابي سيبقى إلى ان يتم تفكيك عدة أشياء. 

حكم الطلاق في فترة الحيض؟ الطلاق في هذه الفترة عرفه العلماء بمصطلح «الطلاق البدعي»، وهناك رأي فقهي بأنه لا يقع ويأثم الزوج على ذلك، ولابد أن يراجع زوجته مرة أخرى، بعض البلاد الإسلامية تقلد هذا المذهب الفقهي، لكن في مصر بلد الأزهر والوسطية وتعدد المذهبية الفقهية الأمر مختلف.

قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن محمود عزت هو المرشد لجماعة الاخوان المسلمين وليس محمد بديع.


تصدرت الفنانة عايدة كامل، مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث؛ بعد ساعات من رحيلها صباح أمس الإثنين 7 سبتمبر.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للتعامل مع المخاطر الخارجية على المدى الطويل. 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضيحة مرتزقة قطر وتركيا.. الجماعة الإرهابية تعترف بوجود خلافات بين إخوان الدوحة وأنقرة

ترامب: أفكر في إقالة جميع مسئولي البيت الأبيض بمن فيهم وزير الدفاع.. فيديو

محمود عزت أم محمد بديع ..من المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية؟.. مختار نوح يجيب

فضائية أمريكية: ترامب يفكر في إقالة وزير الدفاع

القبض على شخصين في اشتباكات بين أنصار ترامب ومتظاهرين

ترشيحاتنا

حدث ليلًا.. ترامب يفكر في إقالة وزير الدفاع.. سعد الدين الهلالي يكشف عن 3 أشياء تقضي على الإخوان

أثناء مطاردته لـ ذبابة.. عجوز فرنسي يتسبب في انفجار بـ المطبخ

بعد موته جوعا.. أطباء يعثرون على شئ غريب في بطن طائر مهدد بالانقراض.. فيديو وصور

تصدرت جوجل.. شاهد آخر ظهور لـ عايدة كامل قبل وفاتها

اصطدام قطار بلوحة إعلانات في الغربية يعطل الحركة على خط طنطا - المحلة.. صور

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

أسطورة الدفع الرباعي Jeep تكشف مواصفات «واجونير» موديل 2022.. صور وفيديو

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو