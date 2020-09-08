حدث ليلًا.. ترامب يفكر في إقالة وزير الدفاع.. سعد الدين الهلالي يكشف عن 3 أشياء تقضي على الإخوان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي:





أصدر الدفاع المدني السوداني، تحذيرا شديدا من أن منسوب نهر النيل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، وذلك مع استمرار الفيضانات التي تضرب البلاد.





القبض على شخصين في اشتباكات بين أنصار ترامب ومتظاهرين القت الشرطة الأمريكية، اليوم، القبض على شخصين وذلك في الاشتباكات التي وقعت بين انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومتظاهري العدالة من أجل السود.





فضائية أمريكية: ترامب يفكر في إقالة وزير الدفاع كشفت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عدم رضاه عن عمل وزير الدفاع، مارك إسبر، ويسعى إلى تبديله بوزير شؤون المحاربين القدامى، روبيرت ويلكي.





بالأرقام والنسب.. شاهد ماذا يحدث في ساعة واحدة على الإنترنت في مصر «إنفوجراف» أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت خلال 60 دقيقة في موسم صيف 2020 بجــمــهـــورية مـــصـر الــعــربية.



سعد الدين الهلالي يكشف عن 3 أشياء تقضي على تنظيم الإخوان قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك 3 أشياء تؤكد أن تنظيم الاخوان الارهابي سيبقى إلى ان يتم تفكيك عدة أشياء.





هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ العلماء يحسمون الجدل حكم الطلاق في فترة الحيض؟ الطلاق في هذه الفترة عرفه العلماء بمصطلح «الطلاق البدعي»، وهناك رأي فقهي بأنه لا يقع ويأثم الزوج على ذلك، ولابد أن يراجع زوجته مرة أخرى، بعض البلاد الإسلامية تقلد هذا المذهب الفقهي، لكن في مصر بلد الأزهر والوسطية وتعدد المذهبية الفقهية الأمر مختلف.





محمود عزت أم محمد بديع ..من المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية؟.. مختار نوح يجيب قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن محمود عزت هو المرشد لجماعة الاخوان المسلمين وليس محمد بديع.









تصدرت جوجل.. شاهد آخر ظهور لـ عايدة كامل قبل وفاتها تصدرت الفنانة عايدة كامل، مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث؛ بعد ساعات من رحيلها صباح أمس الإثنين 7 سبتمبر.





أول تعليق من الرئيس الصيني على التهديدات الأمريكية أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للتعامل مع المخاطر الخارجية على المدى الطويل.















