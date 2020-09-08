لن تتوقعها.. آثار جانبية عند تناول الفاصوليا

فعند تناول الكثير من الفاصوليا يسبب عواقب غازية، وذلك لأن الإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء الدقيقة تواجه صعوبة في تكسير الألياف والسلاسل الجزيئية القصيرة للسكر، والمعروفة باسم السكريات القليلة وفقا لـ livestrong





حيث إن السكريات القليلة هي نوع من الكربوهيدرات تتشكل عندما ترتبط السكريات البسيطة ببعضها بعضا. ويتم تخزينها بكميات كبيرة في الطلاء الخارجي للفاصوليا والبقوليات الأخرى.





الكثير من الكربوهيدرات غير المهضومة التي تتخطى الهضم، وتبقى سليمة نسبيًا، تصل في النهاية إلى القولون حيث تهضمه البكتيريا المقيمة، وغالبًا ما تخلق الغاز من التخمر الناتج عن العملية. يتم إطلاق هذا الغاز على شكل انتفاخ في البطن.