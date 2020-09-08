لن تتوقعها.. آثار جانبية عند تناول الفاصوليا

إذا كنت تبحث عن بديل للحوم للحصول على حصصك المطلوبة من البروتين، فإن الفاصوليا تعد خيارًا مناسبا للطعام المليء بالمغذيات.
ومع ذلك فإن تناول الكثير من الفاصوليا يمكن أن يكون له آثار جانبية محرجة كانتفاخ البطن الزائد.
فعند تناول الكثير من الفاصوليا يسبب عواقب غازية، وذلك لأن الإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء الدقيقة تواجه صعوبة في تكسير الألياف والسلاسل الجزيئية القصيرة للسكر، والمعروفة باسم السكريات القليلة وفقا لـ livestrong
حيث إن السكريات القليلة هي نوع من الكربوهيدرات تتشكل عندما ترتبط السكريات البسيطة ببعضها بعضا. ويتم تخزينها بكميات كبيرة في الطلاء الخارجي للفاصوليا والبقوليات الأخرى.
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الكثير من الكربوهيدرات غير المهضومة التي تتخطى الهضم، وتبقى سليمة نسبيًا، تصل في النهاية إلى القولون حيث تهضمه البكتيريا المقيمة، وغالبًا ما تخلق الغاز من التخمر الناتج عن العملية. يتم إطلاق هذا الغاز على شكل انتفاخ في البطن.