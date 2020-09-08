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فن

كارمن سليمان توجه رسالة إلى جمهورها| شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجهت الفنان كارمن سليمان رسالة الى جمهورها ونشرت فيديو قصير لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت كارمن قائلة "وحشتوني" وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

انت اكتر - ماشاء الله قمر - اشتقنالك

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ويذكر أن علقت الفنانة كارمن سليمان على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسيدة فيروز ومنها وسام جوقة الشرف الفرنسي.

ونشرت كارمن سليمان صورة لفيروز وعلقت عليها قائلة "‏الرائعة فيروز مُنحت وسام جوقه الشرف وهو ارفع وسام فرنسي أحبك يا صوت الدني ‎#فيروز".

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وحشتوني 🥰

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