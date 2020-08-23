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مرأة

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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رناا عصمت

نشرت كارمن سليمان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة بسيطة تبرز جمال أنوثتها.

وظهرت كارمن سليمان ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بلوزة باللون الأصفر الفاتح ذات الأكمام التى اتسمت بالكرانيش .

اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها.

طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها "لينا رقصة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت 600 ألف

 


 مشاهدة في أقل من 3 أيام على طرحها.

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
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