"تعليم دمياط" يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في الكاراتيه

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط ، حصول الطالب فوزى احمد السعيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكاراتيه .





ومن جانبه هنأ "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب فوزي أحمد فوزي السعيد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة شطا الثانوية المعمارية المتقدمة، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة الكاراتيه للمرحلة الثانوية كموتيه وزن ٥٥ك.





وتقدم "وكيل الوزارة" بالشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الرياضية ومشرف الفريق عاصم الحسيني ولكل من ساهم في حصاد هذا المركز وخاصة في ظل الظروف الحالية.





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موضحا أنه سعيد بالمواهب الشابة من طلاب التعليم بدمياط وحريص على تنمية تلك المواهب والوصول بها الى المراكز الأولى والمتقدمة في كافة المجالات سواء الرياضية أو المجالات الأخرى المتنوعة.