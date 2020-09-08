حيل لرفع كفاءة جهازك المناعى وأخرى توقفى عنها

رغم انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، إلا أن الحديث عن الموجة الثانية من كورونا لم ينته إليك كيفية تعزيز المناعة، خصوصا بين كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وذلك لمنع الإصابة بالفيروس وتفشيه بيننا، إليك كيفية تقوية مناعتك لمحاربة الإصابة بالفيروس.
نظام غذائى صحى
وفقا لموقع "هيلث"، يمكن بخطوات بسيطة وطبيعة تعزيز مناعة الجسم، وذلك باتباع نظام غذائي صحي عن طريق الاعتماد على تناول الأطعمة التى تساعد على رفع المناعة، وأبرزها العسل وطبق السلطة المتنوع غني بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.
ويجب تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سى مثل الجوافة والفلفل الأحمر والكيوى والبروكلى والليمون والبرتقال.
قسط كافٍ من النوم
يجب تجنب التوتر والقلق والضغوط النفسية، فهو يتسبب فى قلة كفاءة الجهاز المناعى، وذلك لأن التوتر ينتج لدينا هرمونات تؤثر بعمق على جهاز المناعة، لذا، فإن أحد أهم الطرق لزيادة مناعتنا هو تقليل التوتر فلا تدع القلق يؤثر على نفسك، يمكن أن يؤدي اتخاذ موقف إيجابي إلى قطع شوط طويل في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا.
ممارسة الرياضة
يجب تجنب التدخين والقيام بممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، فهى لها دور كبير في كفاءة جهازك المناعى، كذلك غالبًا ما تطلق التمارين الخفيفة التوتر وتعزز جهاز المناعة .
الإقلاع عن التدخين والسجائر الإلكترونية
المدخنون، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حان وقت الإقلاع عن التدخين.
عادات تضعف جهاز المناعة
على الجانب الآخر، بعيدا عن العادات السابقة والتى تزيد من كفاءة الجهاز المناعى، هناك عادات خاطئة يكررها البعض تتسبب فى ضعف جهاز المناعة أبرزها الإجهاد النفسي وقضم الأظافر وتناول الأطعمة غير الصحية.