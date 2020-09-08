حيل لرفع كفاءة جهازك المناعى وأخرى توقفى عنها

نظام غذائى صحى



عن طريق الاعتماد على تناول الأطعمة التى تساعد على رفع المناعة، وأبرزها العسل وطبق

ويجب تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سى مثل الجوافة والفلفل الأحمر والكيوى والبروكلى والليمون والبرتقال.

قسط كافٍ من النوم



التوتر ينتج لدينا هرمونات تؤثر بعمق على جهاز المناعة، لذا، فإن أحد أهم الطرق لزيادة مناعتنا هو تقليل التوتر

فلا تدع القلق يؤثر على نفسك، يمكن أن يؤدي اتخاذ موقف إيجابي إلى قطع شوط طويل في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا.