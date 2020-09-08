نائب وزير الصحة يدعو لزيادة الاهتمام بتعليم الإناث

دعا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إلى ضرورة زيادة الاهتمام بتعليم الإناث في مصر ، لما له من أثر بالغ على معدلات الإنجاب والخصائص السكانية ، جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يتم الاحتفال به يوم 8 سبتمبر من كل عام.





وقال إن تعليم المرأة يحسن صحة الأم والطفل ويقلل الحاجة إلى أطفال أكثر ، كما إنه يساعد المرأة على اتخاذ قرارات الإنجاب والقدرة على التفاوض من أجل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتطبيق فكرة الأسرة صغيرة الحجم.

ومن حيث تأثير التعليم على الخصائص السكانية فإنه يؤدي إلى انخفاض وفيات الأطفال والاستثمار في تعليم وصحة الأطفال ، مضيفًا ،أن هناك اتفاق عام على أن تعليم المرأة واحد من أهم مصادر القوة لتحسين نماء الأفراد في العالم النامي مع تأثير إيجابي على سوق العمل وصحة الأطفال وانخفاض معدلات الإنجاب وتمكين المرأة ؛ فكلما زاد سنوات التعليم للمرأة زادت متوسطات البقاء لأطفالهن وقل الإصابة بسوء التغذية وانخفض معدل الإنجاب الكلي وزادت فرص التمكين الاقتصادي لها.

وأضاف أنه في كل دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية ، كلما زاد تعليم المرأة قل عدد أطفالها وزاد من فرص حصولها على عمل يمكنها اقتصاديًا ويتيح لها تنشئة أطفالها بشكل فعال ، فكلما زادت قدرة المرأة على القراءة والكتابة تحسنت صحة الأطفال وانخفض الإنجاب وزادت فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي لديهن ، وكلما زاد تعليم المرأة انخفضت معدلات الإنجاب وتراجعت نسبة الإصابة بالتقزم بين الأطفال.