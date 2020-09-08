برلمانية تُشيد بدور نساء القرى في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ





قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب وأمينة المرآة بحزب مستقبل وطن بسوهاج، إن المرآة السوهاجية شاركت بكثافة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.





وأشارت إلى أن سيدات القرى بمراكز محافظة سوهاج، هم الأكثر مُشاركة في جولة الإعادة بالانتخابات، وذلك من خلال الإدلاء بأصواتهن في انتخابات الشيوخ 2020.





وأشادت "الهواري" في حديثها مع "صدى البلد"، بدور الأمن في التشديد على الإلتزام بالاجراءات الإحترازية داخل اللجان، حيث يُمنع دخول أي مواطن لمقر اللجنة الانتخابية بدون الإرتداء الكمامة الخاصة به، كما يؤكدون على التباعد الجسدي بين الناخبين.



