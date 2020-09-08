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محافظات

برلمانية تُشيد بدور نساء القرى في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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قسم المحافظات

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب وأمينة المرآة بحزب مستقبل وطن بسوهاج، إن المرآة السوهاجية شاركت بكثافة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020. 

وأشارت إلى أن سيدات القرى بمراكز محافظة سوهاج، هم الأكثر مُشاركة في جولة الإعادة بالانتخابات، وذلك من خلال الإدلاء بأصواتهن في انتخابات الشيوخ 2020. 

وأشادت "الهواري" في حديثها مع "صدى البلد"، بدور الأمن في التشديد على الإلتزام بالاجراءات الإحترازية داخل اللجان، حيث يُمنع دخول أي مواطن لمقر اللجنة الانتخابية بدون الإرتداء الكمامة الخاصة به، كما يؤكدون على التباعد الجسدي بين الناخبين. 

ومن الجدير بالذكر أن المقار الانتخابية بالمحافظة والبالغ عددها 698 مقر إنتخابي و794 لجنة فرعية بجميع مراكز الإقليم قد فُتحت صباح اليوم الثلاثاء، لإستقبال 3 مليون و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت بإنتخابات مجلس الشيوخ والمُقرر إجرائها اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك في المواعيد المُحددة لاجراء عملية التصويت وهي يومي 8 و9 من سبتمبر، من الساعة 9 صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.
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