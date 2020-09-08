وزير التعليم : العام الدراسى الجديد سيكون مختلفا حسب كل مدرسة

استعرض الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ما تحقق خلال العام الدراسى الحالى سواء من امتحانات الكترونية أو امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم توفير منصات إلكترونية ساهمت فى المرور بالعام الدراسى، موضحا أن العام الدراسى الجديد سيكون مختلفا حسب كل مدرسة والوزارة وضعت ضوابط لتوزيع الطلاب على الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاص فى المناهج أو العملية التعليمية.





وأكد أن نظام التعليم الجيد وصل إلى الصف الثالث الابتدائى وبه ٨ مليون طالب وحتى السادس يوجد ٦مليون طالب باجمالى ٢٣ مليون طالب حتى الثالث الثانوى.







