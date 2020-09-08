بعد نشر صورة من الذكريات.. أحدث إطلالات إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لها من الذكريات ترجع لعام 2015، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت إيمي طلعت زكريا بإطلالة بسيطة كاجوال، مرتدية توب باللون الاسود، مع سلوبيت جينز، وارتدت مجموعة من الإكسسوارات الكاجوال الملونة في اليد.
ومن عام 2015 إلى 2020 تطورت إطلالات إيمي طلعت زكريا، حيث تطل بالملابس الجذابة والعصرية التي تناسب قوامها، كما تتألق من وقت لأخر بإطلالات تتعلق بوالدها الراحل طلعت زكريا، حيث تظهر صورته على الجيب والبلوزة التي ترتديها.
كما خضعت إيمي طلعت زكريا لجسات تصوير تكشف عن جمالها وأناقتها، مع وضع المكياج الساحر الذي يبرز ملامحها.
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