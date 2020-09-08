وزير التعليم يسمح بـ تعريب الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة هذا العام





وقال وزير التربية والتعليم ، أن هذا القرار يأتي تعاطفا مع فكرة عدم وجود عدد كافي من المعلمين الذين يدرسون الجيولوجيا باللغات .





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم الاهتمام باللياقة البدنية والتربية الرياضية ، وستكون التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل .





وعبر الوزير عن استياءه من الشائعات ، مشيرا إلى أنه يعاني من قدر مخيف من الشائعات ، وقال وزير التربية والتعليم نرجو عدم الانسياق وراء اي كلام غير رسمي ينسب لوزير التعليم او لوزارته





وأكد أن هناك 17 صفحة منتحلة شخصيتي على فيس بوك ، ونرجو عدم الوقوع فريسة لمثيري الشائعات والبلبلة.

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، السماح لطلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين في مدارس اللغات ، بتعريب الجيولوجيا فقط هذا العام .