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مرأة

الآثار الجانبية لـ زيت القرنفل | وهؤلاء ممنوعون منه

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:00 م
الاثار الجانبية لزيت
الاثار الجانبية لزيت القرنفل .. وهؤلاء الاشخاص ممنوعون منه
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اسماء محمد
يعد زيت القرنفل من اكثر المواد الطبيعية ، الفعالة المستخدمة فى علاج امراض ومشاكل صحية عديدة ، منها زيادة الوزن واضطرابات النوم ، وتساقط الشعر ومشاكل البشرة والسرطان ، ولكن هناك بعض الاثار الجانبية التى تحدث في بعض الاحيان عند استخدامه.

عرض موقع " stylecraze" اهم الاثار الجانبية لزيت القرنفل التى تحتم ضرورة توخى الحذر عند استخدامها .
وقد يسبب زيت القرنفل تهيجًا موضعيًا وردود فعل تحسسية نادرة والتهاب الجلد التماسي لدى بعض الأفراد، و تشمل الآثار الأكثر شدة إصابة الأنسجة والظهور الحاد للنوبات والغيبوبة وتلف الكبد والكلى . 

ويعرف زيت القرنفل العطري عمومًا بأنه مادة آمنة عند استهلاكه بتركيزات أقل من 1500 مجم / كجم. أثبتت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الكمية اليومية المقبولة من القرنفل في اليوم هي 2.5 مجم لكل كيلوغرام من وزن الجسم عند الإنسان .

السمية الكبدية : الجرعات العالية من الأوجينول قد تضر الكبد والكلى ، حسب بعض دراسات الفئران. تم الإبلاغ عن العديد من حالات إصابة الكبد والكلى الحادة الوخيمة بعد تناول جرعة زائدة عرضية من الأوجينول المحتوي على منتجات عشبية ، خاصة عند الرضع .

قد يسبب تهيج الجلد: يمكن أن يسبب الاستخدام المفرط لزيت القرنفل تهيج الجلد لدى بعض الأشخاص. الأوجينول مادة فعالة مدمجة في العديد من منتجات طب الأسنان. التهاب الجلد التماسي الناجم عن هذه المادة الكيميائية ليس بالأمر غير المعتاد. ومع ذلك ، فإن تفاعلات الحساسية الخطيرة الحقيقية نادرة للغاية

قد يسبب الحساسية فمن النادر جدًا حدوث رد فعل تحسسي بسبب زيت القرنفل. قد يتسبب الأوجينول الموجود في الزيت في حدوث تهيج في الفم وإحساس بالحرارة على اللسان، اما بالنسبة للبشرة فيمكن اختباره على رقعة صغيرة من الجلد لمعرفة مدى تحسسها.

وتتفاعل الأدوية التي تبطئ من تخثر الدم (الأدوية المضادة للتخثر / مضادات الصفيحات) مع القرنفل لذلك ، تجنب استخدام زيت القرنفل إذا كنت تتناول أي مضادات التخثر. أحد مكونات زيت القرنفل ، يمنع تراكم الصفائح الدموية في البشر، هذا يمكن أن يؤدي إلى نزيف.

وتجنب استخدام زيت القرنفل إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية كبرى أو قرحة هضمية أو اضطرابات نزفية مثل الهيموفيليا.

ويمكنك شراء زيت القرنفل من أقرب متجر صحي، ولكن قبل إجراء عملية شراء ، عليك أن تضع بعض الأشياء في الاعتبار.
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