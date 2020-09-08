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منوعات

رخيص.. عروس تتعرض لموجة سخرية من صديقاتها بسبب فستان زفافها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:03 م
عروس تتعرض لموجة
عروس تتعرض لموجة سخرية بين صديقاتها بسبب فستان زفافها
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هدير علاء
تعرضت عروس لموجة سخرية وانتقادات من قبل صديقاتها المقربات بسبب فستان زفافها، وذلك بعد أن كشفت لهن عن سعره، وأوضحت أنها قامت بشرائه من متجر للبيع بالتجزئة غير متخصص في مجال تصميم فساتين الزفاف؛ وقد أثرت ردود أفعال صديقاتها على سعادتها بالفستان الذي كانت تراه من قبل "مثاليًا".

وتحدثت العروس، وهي بريطانية الجنسية، عن تفاصيل الموقف المزعج الذي واجهته وتأثيره عليها عبر إحدى المنتديات على الإنترنت، وذكرت في بداية منشورها أنها كانت تخشى الذهاب للتسوق بحثًا عن فستان زفاف ملائم بسبب علمها بمدى ارتفاع أسعار فساتين الزفاف في العديد من دور الأزياء والمحلات في منطقتها.


وأضافت أنه أثناء بحثها عبر الإنترنت، جذب انتباهها لقطة لفستان زفاف أنيق وكلاسيكي وبسعر يلائم ميزانيتها، وتأكدت أيضًا من أن مقاسها كان متوفرًا.

وأشارت العروس في منشورها إلى أنها لم تكن تعلم أن ذلك المتجر، التابع لإحدى الشركات الشهيرة المتخصصة في مجال بيع الملابس بالتجزئة، لديه مجموعة من فساتين الزفاف في الأساس، لذلك لم تصدق عينيها عندما وجدت فستانًا أنيقًا وغير باهظ الثمن ضمن مجموعته، كما كان هناك خصم عليه؛ وبالفعل طلبت الفستان، وقامت بتجربته أمام عائلتها فور تسلمها إياه، وأبدى الجميع إعجابهم به.

لكنها عندما كشفت لصديقاتها عن شرائها الفستان من متجر غير مختص بتصميم فساتين الزفاف، فوجئت بردود أفعال سلبية، حتى أنها تلقت تساؤلات مزعجة من عدد منهن عما إذا كانت تنوي حقًا ارتداء هذا الفستان ولا تخطط لللتوجه إلى "دار أزياء مناسب"، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية.


وطرحت العروس سؤالًا على متابعي المنتدي في نهاية منشورها عما إذا كان يتوجب عليها إعادة التفكير في اختيارها لهذا الفستان كما نصحتها صديقاتها أم الأفضل أن تتوقف عن إخبار الجميع بثمنه وبالمكان الذي اشترته منه، إذ أنه من الواضح أن كشفها عن مثل هذه الأمور هو السبب في ردود الأفعال السلبية التي قوبلت بها.

وتفاعل العديد من المتابعين مع منشور العروس، حيث نصحوها بتجاهل التعليقات السلبية، مؤكدين أن أهم شيء أن يكون الفستان ملائمًا لها وأن تكون هي سعيدة به، حتى أن أحد الرواد علق قائلًا إن مثل هذه التعليقات عادة ما تكون "نابعة من الغيرة".
رخيص.. عروس تتعرض لموجة سخرية من صديقاتها بسبب فستان زفافها
رخيص.. عروس تتعرض لموجة سخرية من صديقاتها بسبب فستان زفافها
رخيص.. عروس تتعرض لموجة سخرية من صديقاتها بسبب فستان زفافها
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