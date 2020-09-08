في الشامي .. أمن سوهاج يعثر على جثة طالب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على جثة شاب بالعقد الثالث من العمر، مقتولًا ومُلقى وسط زراعات الذرة الشامية بناحية نجع موسى بقرية النصيرات التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بورود بلاغ من الأهالي يُفيد بالعثور على جثة "ي. ع. ف"، 22 سنة، طالب بكلية الحقوق، ومُقيم بناحية نجع موسى بقرية النصيرات، مقتولًا ومُلقى وسط زراعات الذرة الشامية بدائرة المركز.





ويُكثف رجال الأمن جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.



