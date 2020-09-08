نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين ترعة قوته بنطاق يوسف الصديق

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، أعمال التبطين الجاري تنفيذها بترعة قوته بطول 2كم، بنطاق مركز يوسف الصديق، لوصول مياه الري للنهايات خدمة للفلاحين وحفاظًا على الرقعة الزراعية.
أشار نائب محافظ الفيوم، بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات المناسبة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن العمل على توصيل المياه لأراضيهم بالنهايات حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.
لافتًا إلى أن أعمال تبطين الترع تأتى ضمن المشروع القومى لتبطين كافة الترع، بحيث تكون الأولوية لترع ومصارف محافظات شمال الصعيد ومنها الفيوم ومحافظات غرب الدلتا.
ومن جهته أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بأن المحافظة تستهدف تبطين 250 كم خلال العام المالي الحالي 2020/2022 ، تم طرح 44 كم منها، وجاري العمل ب 2 كم بترعة قوته، فضلًا عن أنه سيتم العمل في تبطين 8 كم بالترع بقرية كفور النيل بمركز الفيوم، إضافة ً لأعمال التطهير الدورية للترع والمصارف بشتى أنحاء المحافظة.