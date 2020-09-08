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محافظات

نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين ترعة قوته بنطاق يوسف الصديق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:23 م
أعمال تبطين ترعة
أعمال تبطين ترعة قوتة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقه المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، أعمال التبطين الجاري تنفيذها بترعة قوته بطول 2كم، بنطاق مركز يوسف الصديق، لوصول مياه الري للنهايات خدمة للفلاحين وحفاظًا على الرقعة الزراعية.

أشار نائب محافظ الفيوم، بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات المناسبة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن العمل على توصيل المياه لأراضيهم بالنهايات حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.


 لافتًا إلى أن أعمال تبطين الترع تأتى ضمن المشروع القومى لتبطين كافة الترع، بحيث تكون الأولوية لترع ومصارف محافظات شمال الصعيد ومنها الفيوم ومحافظات غرب الدلتا.

ومن جهته أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بأن المحافظة تستهدف تبطين 250 كم خلال العام المالي الحالي 2020/2022 ، تم طرح 44 كم منها، وجاري العمل ب 2 كم بترعة قوته، فضلًا عن أنه سيتم العمل في تبطين 8 كم بالترع بقرية كفور النيل بمركز الفيوم، إضافة ً لأعمال التطهير الدورية للترع والمصارف بشتى أنحاء المحافظة.
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين ترعة قوته بنطاق يوسف الصديق
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين ترعة قوته بنطاق يوسف الصديق
نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين ترعة قوته بنطاق يوسف الصديق
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