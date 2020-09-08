نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن المدمن يعاني من بعض الأثار النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الحياة الزوجية، ويتعرض الزوج للإصابة بالهريان الرعاش والتهاب المخيخ، والذهان واضطرابات في الذاكرة والهلوسة، وغيرة مرضية.





يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة، حيث يتم تشخيص حوالي 47000 شخص بهذه الحالة كل عام في المملكة المتحدة، وكشفت دراسة حديثة أن يمكن رؤية علامة تحذير أقل وضوحًا على قاعدة أظافرك.





كشف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، عن وجود حوالي 2 ونصف مليون مطلقة في مصر، موضحا أن مصر هي الأولى بالعالم في تسجيل حالات الطلاق، حيث يصل المتوسط يوميا إلى 240 حالة طلاق بمعدل كل 6 دقائق حالة، كما أن 65% من حالات الطلاق في مصر من المتزوجين حديثا.



نشرت دراسة جديدة تدعم الأدلة على أن الستيرويدات المتاحة بشكل شائع يمكن أن تساعد الأشخاص في المستشفى مع COVID-19 .









هنأ الكثير من الأشخاص الإعلامية والفنانة هند رضا بعيد ميلادها عبر خاصية الإستوري على تطبيق إنستجرام، وكان من أبرزهن الفنانة إيمي سالم.

تمكن البحث من جامعة جنوب كاليفورنيا من تحديد أن أعراض COVID-19 تبدأ غالبًا بترتيب معين، وفقًا للدراسة ، في حين أن الإنفلونزا تبدأ عادةً بالسعال ، فإن أول أعراض COVID-19 هي الحمى.





