نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

نشر موقع صدى البلد اخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرزها.
قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن المدمن يعاني من بعض الأثار النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الحياة الزوجية، ويتعرض الزوج للإصابة بالهريان الرعاش والتهاب المخيخ، والذهان واضطرابات في الذاكرة والهلوسة، وغيرة مرضية.
يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة، حيث يتم تشخيص حوالي 47000 شخص بهذه الحالة كل عام في المملكة المتحدة، وكشفت دراسة حديثة أن يمكن رؤية علامة تحذير أقل وضوحًا على قاعدة أظافرك.
هنأ الكثير من الأشخاص الإعلامية والفنانة هند رضا بعيد ميلادها عبر خاصية الإستوري على تطبيق إنستجرام، وكان من أبرزهن الفنانة إيمي سالم.