ابنك مجنون يا حاج .. ناسا تعتزم إنشاء مفاعل نووي على القمر

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووزارة الطاقة الأمريكية، لبناء مفاعل نووي على سطح القمر.





ووفقًا لموقع "سبيس نيوز"، تسعى ناسا ووزارة الطاقة للحصول على مقترحات في وقت لاحق من هذا العام لتطوير نظام طاقة نووية مدمج يمكنه استكشاف القمر والمريخ.





وجرى الحديث عن هذا الموضوع خلال اجتماع لجنة التكنولوجيا والابتكار والهندسة التابعة للمجلس الاستشاري لوكالة الفضاء الأمريكية.





وقال مسؤولو الوكالة إنهم يتوقعون في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل، نشر استطلاع لتقديم وتقييم المشاريع الأولية بشأن الأمر، على أن يتم اختيار الشركة المنفذة للمشروع في مطلع 2021 المقبل.





ويسعى هذا المشروع إلى تطوير نظام طاقة انشطاري بقدرة 10 كيلووات يمكن وضعه على القمر في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2027، مما يوفر الطاقة لتمكين الأنشطة السطحية القمرية طويلة المدى، خاصة خلال ليلة القمر التي مدتها أسبوعين عندما لا يكون بالإمكان استخدام البطاريات الشمسية للحصول على الطاقة اللازمة.



