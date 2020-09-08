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فن

تعرف على إيرادات فيلم توأم روحي أمس الإثنين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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محمد نحلة

حقق أمس الإثنين فيلم "توأم روحي"، إيرادات بلغت قيمتها 206 آلاف و947 جنيها.


وكانت نشرت الفنانة عائشة بن أحمد بطلة الفيلم صورة لها مع الفنان حسن الرداد ومجموعة من جمهورها أثناء العرض الخاص لفيلم "توأم روحى" فى مول طنطا وذلك عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلقت عائشة على الصورة، "من العرض الخاص لفيلم # توأم_روحي في مول طنطا شكرا للجمهور الجميل و شكرا على الاستقبال الحار. فرحانين بوجودنا معاكم". 

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"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.


وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها. 


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