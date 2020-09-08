جوجل تطلق «هيا نقرأ» لـ تعليم الأطفال القراءة في المنزل مجانا.. ضياء كلمة السر

لطالما بحثت الكثير من الأسر و العائلات في الوطن العربي عن أفضل الطرق لتحسين مهارات أطفالهم اللغوية، و من هنا كانت فكرة شركة جوجل لتوفير معلم قراءة مجاني بالمنزل من خلال تطبيق Read Along المجانى، والمتوفر على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد الشهير





لذلك قررت جوجل الليوم الإعلان الرسمي عن تطبيقها Read Along، الذى يتيح تجربة تفاعلية ممتعة لمساعدة الأطفال من عمر الخامسة على تحسين مهاراتهم في القراءة باللغة العربية، وذلك عن طريقة جليسة أطفال إفتراضية تدعي "ضياء" تساعدهم على تعلم القراءة الصحيحة و إتقان اللكنة السليمة

وللتطبيق تجارب عدة ناجحة باللغت الأخري حول العالم، حيث حقّق الأطفال ممّن يقرؤون أقل من 45 كلمة بشكل صحيح في الدقيقة تحسنًا بين 35 و85 بالمئة في القراءة بصوتٍ عالٍ بعد استخدام التطبيق لمدة مئة دقيقة على مدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ومن أبرز ميزات تطبيق هيا نقرأ أنه لا يحتاج ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت بعد تنزيله، ويستخدم تقنية Google للتعرّف على الكلام لمشاركة القراء الصغار ملاحظات مرئية وشفهية أثناء قراءتهم الكتب المتوفرة من مختلف أنحاء العالم.





وهنا يبرز دور رفيقة القراءة الافتراضية "ضياء" التي تقرأ أولًا ثمّ تستمع إلى أداء الأطفال في الوقت الفعلي وبالتالى يتعلم الأطفال القراءة بمساعدتها، كما تعطيهم ملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم مثلما يفعل الأهل والمعلّمون، ويستطيع الأطفال أيضًا النقر على صورة "ضياء" في أي وقت لتكرر لهم لفظ كلمة أو جملة معيّنة.





و كشفت جوجل فى النسخة العربية من التطبيق أنّ المكتبة ستضم سلسلة من القصص المبتكرة التي أشرفت على إعدادها Google خصيصًا لمستخدمي تطبيق Read Along، مثل قصة "كوكو ذاهب إلى الحفلة" التى تركّز على القيم الهامة في عالمنا مثل الصداقة والتعاطف والمثابرة، وتليها قصص مبتكرة أخرى.

كما يقدّم التطبيق اقتراحات مخصّصة لكل طفل بالاستناد إلى مستوى تقدّمه، ويتضمّن برامج تشجّع الأطفال على جمع النجوم والشارات والاستمتاع بألعاب تعليمية تحفّزهم على قراءة المزيد.

وفى إطار ذلك قالت زين مصري مدير تسويق منتجات جوجل بالشرق الأوسط :" إنّنا نولي أهمية كبيرة لسلامة الأطفال وخصوصيتهم أثناء استخدامهم التطبيق، بما أنّ التطبيق لا يتطلّب الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف، لا يمكن للأطفال الوصول إلى الإنترنت بدون إشراف الأهل وبالتالي لا يتضمّن التطبيق أي إعلانات أو عمليات شراء، كما لا يتطلّب تسجيل الدخول ويتم تحليل البيانات الصوتية في الوقت الفعلي على الجهاز فقط".

وأضافت زين:" انطلاقًا من التزامنا بالتشجيع على القراءة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ندعو أيضًا الكتّاب الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا إلى كتابة قصصهم وإرسالها قبل 30 سبتمبر الجاري للحصول على فرصة نشرها بلغات متعددة على منصات تعلّم عالمية، مثل Read Along من Google والمكتبة الرقمية العالمية وموقع Pratham Books Storyweaver، وسيتم الإعلان عن الفائزين في شهر أكتوبر المقبل".

ويمكنك تنزيل تطبيق Read Along على أجهزة Android من خلال زيارة متجر جوجل الرسمي Google Play، عبر هذا الرابط



