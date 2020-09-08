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رياضة

ميدو: الأهلي يريد حسم الدوري قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:59 م
مدو
مدو
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عمرو ابوبكر

أكد أحمد حسام ميدو أن النادي الأهلي وافق على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم لأسباب عديدة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الأهلي أعلن أنه وافق على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الظروف الصحية في المغرب ولكن هناك بالطبع أسباب أخرى من ضمنها أن الأهلي يريد حسم الدوري أولا قبل أن يخوض مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

أضاف: "كل فريق يبحث عن مصلحته، والزمالك وبيراميدز يرغبان في خوض المباريات مبكرا نظرا لحالة الجاهزية التي تسيطر على لاعبي الفريقين خلال تلك الفترة".

وختم حديثه قائلا:" لجنة الأندية أوصت بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن القرار يوم الخميس المقبل".
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