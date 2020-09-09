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رياضة

أحمد حسن: لا توجد نسخة أصلية من كأس أمم أفريقيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:25 ص
احمد حسن
احمد حسن
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أنه فوجئ بمحطات عالمية تتحدث معه عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن اختفاء بعض الكؤوس والدروع من المقر الخاص به.

وقال أحمد حسن، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لم يكن هناك أي داعِ لـ إثارة كل هذه البلبلة حول كأس الأمم المسروقة، ولا يوجد ما يُسمي بـ النُسخة الأصلية، كلها نسخ بيعملها الاتحاد الأفريقي وسعرها 2000 يورو".

وأضاف: "الأمر معروف منذ عام 2013 وعندما تحدث معي كابتن شوبير قلت له إنني ليس في موضع اتهام ولكني فوجئت بإثارة هذا الأمر في ذلك التوقيت".

وختم حديثه قائلا: "فوجئت بمحطات عالمية تتحدث معي وتريد أن تعرف القصة، وكان لابد أن تتم تهدئة الأمور ولكن البيان الذي نشره اتحاد الكرة أثار الجدل والبلبلة".
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