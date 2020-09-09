الكمامة أسلوب حياة.. مواطن يمني بمصر يروي تجربته في مواجهته مع كورونا.. فيديو

قدّم الإعلامي شريف عامر ، جزءًا جديدًا من فقرة "التاكسي"، خلال حلقة برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، أثناء تجوله في محافظة القاهرة .





وحكى مواطن من اليمن، لـ شريف عامر، تجربته مع فيروس كورونا في مصر ، مؤكدا انه لا احد يدخل إلى الأماكن العامة أو الحكومية في مصر ، الا وهو مُرتدٍ للكمامة، ويتبع جميع الإجراءات الوقائية اللازمة .





المواطن اليمني ان هناك كثير من المواطنين المصريين لا يرتدون الكمامات ولا يتعاملون مع فيروس كورونا بجدية . وأضافالمصريين



