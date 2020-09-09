الكمامة أسلوب حياة.. مواطن يمني بمصر يروي تجربته في مواجهته مع كورونا.. فيديو

قدّم الإعلامي شريف عامر، جزءًا جديدًا من فقرة "التاكسي"، خلال حلقة برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، أثناء تجوله في محافظة القاهرة .
وحكى مواطن من اليمن، لـ شريف عامر، تجربته مع فيروس كورونا في مصر، مؤكدا انه لا احد يدخل إلى الأماكن العامة أو الحكومية في مصر، الا وهو مُرتدٍ للكمامة، ويتبع جميع الإجراءات الوقائية اللازمة .
وأضاف المواطن اليمني ان هناك كثير من المواطنين المصريين لا يرتدون الكمامات ولا يتعاملون مع فيروس كورونا بجدية .
وأوضح أنه لا يخرج من منزله هو وأسرته، إلا وهم مرتدون الكمامات، مؤكدا أن الكمامة اصبحت اسلوب حياة.