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مرأة

وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:40 ص
طريقة عمل عجينة بيتزا
طريقة عمل عجينة بيتزا هت
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رشا عوني
طريقة عمل عجينة البيتزا البيتي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء حيث يرغبن في تقديم البيتزا في البيت بدلا من شرائها جاهزة ، لكن دوما عجينة البيتزا تكون هي المشكلة التي تواجهها النساء عند إعداد البيتزا ، خاصة في مكونات العجين أو أسرار عملها لتصبح مميزة مثل البيتزا الجاهزة . 

نقدم لك في خطوات بسيطة وسريعة طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور .. 

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مكونات عجينة بيتزا هت :

3 كوب دقيق 
ملعقة ملح
ملعقة سكر
2 ملعقة خميرة 
2 ملعقة زيت زيتون 
كوب ونصف ماء
ملعقة بيكنج باودر
٣ ملاعق حليب بودرة
ملعقة صغيرة ثوم باودر


طريقة عمل عجينة بيتزا هت  بالصور :
 
الخطوة الأولى : في وعاء عميق قومي بوضع الماء ثم ضيفي له الملح والسكر والخميرة ، ثم ضيفي الزيت واتركيه دقائق 

الخطوة الثانية : احضري وعاء اخر وضعي به الدقيق ثم ضيفي رشة ثوم باودر ، مع الحليب المجفف والبيكنج باودر 

الخطوة الثالثة : صبي خليط الماء الأول على خليط الدقيق وقومي بعجن المكومات جيدا بيديك لمدة دقائق حتى تحصلي على عجين متماسك 

الخطوة الرابعة : رشي ملعقة زيت زيتون على العجين ثم غطيها بوعاء أو قطعة قماش واتركيها تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ 

الخطوة الخامسة : بعد مرور ساعة ويكون العجين اختمر ، قومي بتشكيل العجين إلى قطع صغيرة 

الخطوة السادسة : رشي قليل من الدقيق على سطح المطبخ وضعي قطعة العجين وافرديها بديديك قليلا ثم بالنشابة حتى تحصلي على الحجم الذي ترغبين به 

الخطوة السابعة : ابدأي في وضع الحشو والجبن والصوص على عجينة البيتزا حسب رغبتك وأدخليها الفرن . 
وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور
وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور
وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور
وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور
وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور
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