في عيد ميلادها.. صور نادرة من زفاف إنعام سالوسة





إنعام سالوسة بدأت مشوارها الفني عام 1964، وتزوجت من المخرج سمير العصفوري، وأنجبت منه فتاتين ، وهما "تغريد" وتعمل بمجال الإخراج ، و"منى".





وما لا يعرفه كثيرون أن إنعام سالوسة درّبت عددًا من المواهب في بداية مشوارهم الفني على الإلقاء وأبرزهم سندريلا وايقونة السينما والشاشة المصرية والعربية، الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي ساعدتها بشكل كبير في بداية مشوارها الفني وجمعتهما علاقة صداقة قوية.