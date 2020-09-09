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فن

في عيد ميلادها.. صور نادرة من زفاف إنعام سالوسة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
انعام سالوسة
انعام سالوسة
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سعيد فراج
يوافق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة القديرة إنعام سالوسة، والتي أكملت عامها الـ 81، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، وشاركت في بطولة أكثر من 250 فيلما ومسلسلا ومسرحية وتعاونت مع أجيال مختلفة.

وقبل أشهر قليلة، انتشرت صورة نادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ إنعام سالوسة، وهي ترتدي فستان الزفاف في فترة شبابها، وحازت الصورة عددا كبيرا من المشاركات. 

إنعام سالوسة بدأت مشوارها الفني عام 1964، وتزوجت من المخرج سمير العصفوري، وأنجبت منه فتاتين، وهما "تغريد" وتعمل بمجال الإخراج، و"منى".

وما لا يعرفه كثيرون أن إنعام سالوسة  درّبت عددًا من المواهب في بداية مشوارهم الفني على الإلقاء وأبرزهم سندريلا وايقونة السينما والشاشة المصرية والعربية، الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي ساعدتها بشكل كبير في بداية مشوارها الفني وجمعتهما علاقة صداقة قوية.
في عيد ميلادها.. صور نادرة من زفاف إنعام سالوسة
في عيد ميلادها.. صور نادرة من زفاف إنعام سالوسة
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