وزير التعليم العالي يكشف معايير وشروط الالتحاق بالجامعات الأهلية.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن معايير اختيار الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية سيتوقف على اختبارات معتمدة في الجامعات العالمية.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الجامعات الأهلية لن تعتمد على التنسيق لقبول الطلاب، ولكن هناك اختبارات محددة لقياس المستوى.





وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصبحت لدينا خبرة كبيرة في التعامل مع أي جائحة أو موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار: تعاملنا بكل احترافية في أزمة كورونا السابقة وأصبح لدينا علم وخبرة في التعامل مع الموجة الثانية إذا أتت.



