في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟

وشاركت «سالوسة» أثناء دراستها في العديد من الأعمال الفنية للمسرح الجامعي لكلية الآداب بجامعة عين شمس، ورغم ذلك، قررت احتراف المجال، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.