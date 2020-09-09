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فن

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
إنعام سالوسة
إنعام سالوسة
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سعيد فراج
يوافق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة القديرة إنعام سالوسة، والتي أكملت عامها الـ 81، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، وشاركت في بطولة أكثر من 250 فيلما ومسلسلا ومسرحية وتعاونت مع أجيال مختلفة.

انعام سالوسة بدأت مشوارها الفني عام 1964، وتزوجت من المخرج سمير العصفوري، وأنجبت منه فتاتين، وهما "تغريد" وتعمل بمجال الإخراج، و"منى". 

وشاركت «سالوسة» أثناء دراستها في العديد من الأعمال الفنية للمسرح الجامعي لكلية الآداب بجامعة عين شمس، ورغم ذلك، قررت احتراف المجال، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

تزوجت الفنانة الكبيرة أنعام إبراهيم حسن أحمد سالوسة، من المخرج الكبير سمير العصفوري، وأنجبت منه ابنتها المخرجة تغريد العصفوري.

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