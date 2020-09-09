AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الضرائب تحذر.. باقي 37 يومًا على نهاية المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
Advertisements
محمد يحيى
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه باقي 37 يومًا على انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90% ، لافتًا  إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة .

ويهيب " رئيس المصلحة " بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية  المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173  ) لسنة 2020 حيث سيتم التجاوز عن (90% ) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 17/8/2020 حتى 15/10/2020 ، و(70% ) إذا تم السداد خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020 ، و( 50% ) إذا تم السداد خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 13/2/2021 ، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة في كافة المأموريات على مستوى الجمهورية .

اقرأ أيضا:

وأكد " عبد القادر " أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، موضحًا أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان  الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب " أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات فى تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الضرائب توضح شرط الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية

وزير المالية: مهلة جديدة حتى نهاية ديسمبر المقبل لإنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية

بعد موافقة مجلس النواب..حزمة إعفاءات للممولين حسب نسبة سداد قيمة الضريبة..وزير المالية: مهلة جديدة حتى نهاية حتى ديسمبر 2020 لإنهاء المنازعات ..حوافز جديدة للممولين ..ورد الأعباء التصديرية المتأخرة

خبير ضرائب: نجاح قانون التجاوز عن غرامات التأخير يتطلب عددا من الأمور

وزير المالية يدعو الممولين للاستفادة من الإعفاءات المقررة بسرعة سداد أصل الضريبة

الحكومة ترفع شعار فتح صفحة جديدة مع الممولين بقرار جمهوري.. المالية: الرئيس صدق على قانون التجاوز عن غرامات التأخير.. والهدف دعم الحصيلة

ترشيحاتنا

وفري ثمنها .. طريقة عمل عجينة بيتزا هت بالصور

كارثة إنسانية.. خلود زهران توجه رسالة حادة للعالم بشأن السودان

وصفة سحرية لعلاج اصفرار الأسنان .. حيل سريعة للحصول على ابتسامة ناصعة

عايز إيه من الزمالك؟.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: لو راجل خُد مِني جنيه

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. قصة اكتشافها لـ نجمة شهيرة

AdvertisementS

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

خلال مراسم دولية.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات 15 سبتمبر

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

أخبار الرياضة| حقيقة شراء تركي آل الشيخ لـ نادي مصر المقاصة.. سبب موافقة الأهلي على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه

غدا.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على الأماكن والمواعيد

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر

سعيًا وراء رفاهيتها.. أم تترك طفلها بمفرده بدون طعام لـ 3 أيام في ظروف قاسية

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه