بسبب كورونا.. تأجيل مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2021"

أعلنت اللجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2021 " برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماعها اليوم عبر الفيديو كونفرانس أنه من المقرر تنظيم فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والمعرض في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2021 بالقاهرة تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط : تلبية احتياجات اليوم من الطاقة ".









وذلك بمشاركة عدد من وزراء البترول والطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات البترول العالمية وخبراء الصناعة من الشركات الرائدة في قطاع البترول والغاز و نخبة من قادة الأعمال العالميين، ومن المنتظر ان يحظى الحدث بمشاركة دولية كبيرة من 80 دولة ونحو35 ألف مشارك ، ومشاركة وتمثيل لأكثر من 500 عارض و 16 جناحًا للدول في المعرض المصاحب بالإضافة إلى 27 شركة بترول محلية وعالمية و 2000 من أعضاء الوفود و 300 متحدث، وستعقد خلال فعالياته نحو 80 جلسة.





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وأوضحت اللجنة أن اختيار هذا التوقيت يأتي بعد دراسة وتقييم الأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وتطلع العالم للخروج من التحديات التي أفرزتها هذه الجائحة، حيث رأت أن التوقيت الذى تم اختياره يوفر للمشاركين من المستثمرين والشركات العالمية فرصا أكثر أمانًا للسفر الدولى وإلى جانب جدول زمنى ملائم لإعادة الالتقاء والتواصل بينهم تحت مظلة إيجبس.





ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مؤتمر ومعرض ايجبس يتطور بشكل كبير عامًا تلو الآخر وهو ما تجسد الدورة الماضية في عام 2020 التي فاقت التوقعات من حيث حجم المشاركين وعدد ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات وعقود تتعلق بالأعمال والشراكات في صناعة البترول والغاز، مشيرا إلى أن الدعم الكامل الذى يحظى به هذا الحدث من الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصه على الحضور قد أعطى زخمًا كبيرًا له، لافتا إلى أن النجاح الكبير لهذا الحدث جعله الأبرز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط فضلا عن كونه بمثابة ملتقى بترولى مهم يجمع أهم وأكبر الشركات واللاعبين في مجال الطاقة اقليميًا وعالميًا على أرض مصر.





وأضاف الملا أن هذا الحدث بمثابة نافذة تواصل متميزة لصناعة البترول المصرية على العالم لإلقاء الضوء والتعرف على فرص الاستثمار والشراكة في قطاع البترول والغاز ومكانة مصر كواحدة من أهم منتجى الغاز في المنطقة ودولة محورية لتداول وتجارة الغاز والبترول، خاصة أن مصر أصبحت محط أنظار الشركات العالمية خلال السنوات الأخيرة في ضوء ماشهدته من تحولات إيجابية واصلاحات اقتصادية هامة حفزت كبار اللاعبين في الصناعة البترولية على فتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار المشترك مع مصر، مؤكدا أن نجاح هذا الحدث يعكس النجاحات التي تحققت في صناعة البترول المصرية ويعكس كذلك التنامى الكبير في حجم الشراكة والتعاون بين قطاع البترول وشركاء نجاحه من شركات البترول العالمية.





وأكد الملا أن هذا الحدث يكتسب أهميته المتزايدة كوسيلة لعقد المزيد من الشراكات الناجحة فى ظل ما تشهده المنطقة من تعاون إيجابى لاستثمار الاكتشافات الجديدة وهو مايعكس ضرورة التعاون لتحقيق التحول الرقمي بصورة سريعة وإيجاد بنية تحتية قوية والتعاون في مختلف المجالات التي تحقق تلك الأهداف كما يعد فرصة لتسليط الضوء على أوضاع وتحديات صناعة البترول والغاز وسبل العمل المشترك في ظل الظروف العالمية الحالية ومناقشة الحلول ودفع الشراكات التي تساهم فى تقدم هذه الصناعة.





كما أشار إلى أن تنظيم مؤتمر ومعرض ايجبس يعد فرصة قوية لدعم الحداثة والتحولات الرقمية والتكنولوجية في الصناعة في ضوء مايوفره من فرص للتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة عالميا في صناعة البترول ومايستجد من ابتكارات تخدم أهداف العمليات والأنشطة البترولية، خاصة أنه يشهد حضورا قويًا للشركات ومزودى التكنولوجيا لصناعة البترول والغاز.





ومن جانبه أعرب كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس العالمية المنظمة للمؤتمر عن سعادته باستضافة الدورة السنوية الخامسة من معرض إيجيبس في مايو 2021 ، مشيرا إلى إقامة هذا المعرض لاستعراض احتياجات السوق المتنامية لمصر كدولة من أهم اللاعبين الإقليميين في صناعة البترول والغاز ومؤسس لمنتدى غاز شرق المتوسط وأن المؤتمر سيساهم في إثراء الحوار حول تنمية تلك الصناعة على المستويين الاستراتيجي والتقنى، والتركيز على التقنيات المتقدمة والاستثمارات التي تدفع إلى انتقال الطاقة وإحداث تحول فى الصناعة.





ويعقد مؤتمر ومعرض ايجبس 2021 للعام الخامس على التوالي استمرارا لدوره كمنصة لمناقشة التحديات العالمية الحالية، وتعزيز الشراكات البناءة، وتيسير تبادل الخبرات الفنية والابتكار وخلق فرص جديدة نحو مستقبل أفضل وطاقة المستدامة لمنطقة شرق المتوسط والعالم.