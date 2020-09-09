AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تعلن توزيع 16 طن لحوم أضاحي بـ4 محافظات..غدا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع (13) طن من لحوم الأضاحي غدا الخميس على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – مرسى مطروح) ، بواقع  (4) طن لمحافظتي (الإسماعيلية – كفر الشيخ) و (3) طن لمحافظة (الدقهلية) و (2) طن لمحافظة (مرسى مطروح) .  وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وأضافت يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 547 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت  غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

 كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

 وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ممنوع التصوير أثناء التوزيع.. الأوقاف توزع 17 طن لحوم أضاحي غدًا

الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي غدًا الثلاثاء

وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الإعاقة

الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي على المستحقين بأربع محافظات .. غدًا

اليوم .. الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات

الأوقاف: توزيع 17 طن لحوم أضاحي على المستحقين.. غدا

ترشيحاتنا

جمال يوسف يبكي على الهواء: خايف أقابل ربنا نفسي فى شوية وقت استغفر.. فيديو

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

كل الجوزات فيها حلو ووحش.. أسماء شريف منير تحتفل بعيد زوجها الثاني

بالرغوة.. طريقة عمل النسكافيه بالحليب

وزير الشباب والرياضة يحيل ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة للنيابة العامة

مهند عماد: لم أتوقع سرعة استجابة الرئيس لـ اقتراحي .. شاهد

AdvertisementS

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

أخبار الرياضة| حقيقة شراء تركي آل الشيخ لـ نادي مصر المقاصة.. سبب موافقة الأهلي على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

خلال مراسم دولية.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات 15 سبتمبر

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. من هو زوجها وابنتها الوحيدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور بي إم دبليو M4 كشف بعد عام من الاختفاء.. صور

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر

سعيًا وراء رفاهيتها.. أم تترك طفلها بمفرده بدون طعام لـ 3 أيام في ظروف قاسية