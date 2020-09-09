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توك شو

بسبب استماعه للأغاني.. متطرف يطعن شابا في القليوبية ويهرب "تفاصيل"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
القتيل
القتيل
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نورهان رأفت
قال الحاج فتحي محمد، في أول تعليق له على مقتل حفيده على يد متطرف بالقليوبية، إن الوقعة كانت بسبب أنه كان يستمع للأغاني، وقام بمشادة مع ذلك المتطرف الإرهابي ، بعد أن قال له الشاب إنه لم يؤذه حتى يعترض طريقه.

وأكمل أحد أصدقاء القتيل ، خلال تقرير أعده برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن ذلك المتطرف الذي يدعى بالشيخ، أخذ آلة حادة من محل الحلاقة، وطعنه بها. 

كما قالت إيمان حمدي، أم القتيل، إن والد القاتل كان متواجدًا في الحادثة، وفور وقوع الحادثة أخذ ابنه وهرب به.

وبنبرات حزينة، قال أخو القتيل "لما شوفت أخويا مكنتش مصدق أنو مات وكل متفرج على صوره بعيط"، كما أشارت أم القتيل أنه كان المسؤول عن مصاريف البيت.
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