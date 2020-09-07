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ديني

مرصد الأزهر يسلط الضوء على اليمين المتطرف في الولايات المتحدة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:03 م
مرصد الأزهر يسلط
مرصد الأزهر يسلط الضوء على اليمين المتطرف
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محمد شحتة
قال تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الاثنين، إن تيار اليمين المتطرف يشكِّل التهديد الأكبر على الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير الذي قيَّم حالة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة لعام 2020 والصادر في أغسطس الماضي، أن اليمين المتطرف هو الأخطر بين الجماعات الإرهابية الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن المتطرفين سوف يواصلون جهودهم لاستغلال المخاوف العامة المرتبطة بتفشِّي وباء فيروس كورونا، والمعاناة الاجتماعية التي تثير احتجاجات للتحريض على العنف والترويع والترويج لأيديولوجيتهم المتطرفة العنيفة.

 أكد مرصد الأزهر خطورة جماعات اليمين المتطرف التي تعمل ليل نهار على استغلال الأزمات في نشر أفكارهم العنصرية واستقطاب عدد كبير من الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية هي نفسها التي يعتمدها تنظيم «داعش» الذي يمثِل الوجه الآخر لعملة التطرف والإرهاب.
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