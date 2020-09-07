مرصد الأزهر يسلط الضوء على اليمين المتطرف في الولايات المتحدة

قال تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الاثنين، إن تيار اليمين المتطرف يشكِّل التهديد الأكبر على الولايات المتحدة.





وأضاف التقرير الذي قيَّم حالة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة لعام 2020 والصادر في أغسطس الماضي، أن اليمين المتطرف هو الأخطر بين الجماعات الإرهابية الأجنبية.





وأشار التقرير إلى أن المتطرفين سوف يواصلون جهودهم لاستغلال المخاوف العامة المرتبطة بتفشِّي وباء فيروس كورونا، والمعاناة الاجتماعية التي تثير احتجاجات للتحريض على العنف والترويع والترويج لأيديولوجيتهم المتطرفة العنيفة.



