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تعليم

سلامة العاملين بالقطاع الصحي.. ندوة أونلاين بجامعة الإسكندرية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تنظم جامعة الإسكندرية في السابع عشر من شهر سبتمبر الحالي ندوة عبر الإنترنت عن "سلامة العاملين بالقطاع الصحي" أثناء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

يأتي هذا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى وإستجابةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على مشكلة سلامة مقدمى الرعاية الصحية أثناء جائحة كوفيد-١٩.

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وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى. 

يشارك في ندوة قيادات القطاع الصحى بالأسكندرية لعرض خبراتهم فى مكافحة الجائحة خلال الأشهر السابقة و كيفية الوقاية من الموجة الثانية و حماية العاملين من العدوى و ضغوط العمل.
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