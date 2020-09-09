سلامة العاملين بالقطاع الصحي.. ندوة أونلاين بجامعة الإسكندرية





يأتي هذا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى وإستجابةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على مشكلة سلامة مقدمى الرعاية الصحية أثناء جائحة كوفيد-١٩.





أقرأ أيضًا:





وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى.





يشارك في ندوة قيادات القطاع الصحى بالأسكندرية لعرض خبراتهم فى مكافحة الجائحة خلال الأشهر السابقة و كيفية الوقاية من الموجة الثانية و حماية العاملين من العدوى و ضغوط العمل.