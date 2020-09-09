AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يضرب الجيش الإسرائيلي.. 411 إصابة و5907 جنود فى العزل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:19 م
كورونا يضرب الجيش
كورونا يضرب الجيش الإسرائيلي.. 411 إصابة و5907 جندي فى العزل
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 داخل إسرائيل.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الجيش الإسرائيلي 411 إصابة، علاوة على وضع 5907 جنود من النظامي والاحتياطي بالعزل الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3496 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 30079 إصابة ويأتي الارتفاع مع دخول الإغلاق الليلي حيز التنفيذ وشمل 40 بلدة غالبيتها عربية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في إسرائيل وصلت إلى 138,719 إصابة، و1,040 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 239 جنديا إسرائيليا و4604 بالعزل.. كورونا يضرب جيش الاحتلال

كورونا يضرب الجيش الإسرائيلي: إصابة 384 جنديا و9874 بالحجر الصحي

كورونا يضرب جيش إسرائيل.. 12130 جنديا في العزل و568 مصابًا

موجة كورونا عنيفة تفتك بـ إسرائيل.. الفيروس يضرب الوحدة 8200 التجسسية.. يتفشى داخل الجيش ويعزل 12130 جنديا.. ينتشر داخل السجون.. و40632 حالة كوفيد 19 بـ تل أبيب

بعد تسجيل 3496 إصابة كورونا جديدة... إسرائيل تشتري 4 ملايين جرعة لقاح إنفلونزا

ترشيحاتنا

طالب يتعرض لصدمة بعد عودته لمنزله.. صور

مفاجأة في مران الأهلي الرئيسي استعدادًا للإسماعيلي

أنيقة كالعادة.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

جمال يوسف: بشكر صدى البلد على اهتمامها وزيارتها لى

جمال يوسف لـ صدى البلد: بشكر زوجتى وجمهورى ومبسوط إنى شوفت حب الناس قبل ما أموت..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رمال شاطئ إيطالي.. معاقبة سائح بدفع غرامة باهظة قدرها ألف يورو.. اعرف القصة

أنيقة كالعادة.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

بمكياج جذاب.. نسرين طافش تستعرض جمالها على الانستجرام