كورونا يضرب الجيش الإسرائيلي.. 411 إصابة و5907 جنود فى العزل

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء آخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 داخل إسرائيل.





ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الجيش الإسرائيلي 411 إصابة، علاوة على وضع 5907 جنود من النظامي والاحتياطي بالعزل الصحي.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3496 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 30079 إصابة ويأتي الارتفاع مع دخول الإغلاق الليلي حيز التنفيذ وشمل 40 بلدة غالبيتها عربية.





وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في إسرائيل وصلت إلى 138,719 إصابة، و1,040 حالة وفاة.