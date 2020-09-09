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محافظات

محافظ دمياط: انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثاني لجولة الإعادة وفق إجراءات أمنية واحترازية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:45 م
جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط
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زينب الزغبي
فى إطار متابعتها لسير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ والتى إنطلقت أمس الثلاثاء وتستمر على مدار يومين، شاركت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعضاء غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لجولة الإعادة على المقعد الفردى في انتخابات الشيوخ بدمياط.


وصرح محافظ دمياط، أنه اطمأنت على انتظام سير العملية الانتخابية وعلى فتح جميع مراكز الاقتراع فى موعدها المحدد أمام المواطنين وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا وتحت إشراف قضائى. 

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فيما وقد ذكرت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعملان جنبًا إلى جنب لخلق مناخ آمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم، والالتزام بكافة الإجراءات الأمنية وكذلك الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

مؤكدة أن مجلس الشيوخ يأتى استكمالا لمؤسسات الدولة التشريعية والدستورية ولدعم مسيرة البناء والتنمية.
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