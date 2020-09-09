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أخبار العالم

ارتفاع جديد في إصابات كورونا ببريطانيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:31 م
فيروس كورونا في بريطانيا
فيروس كورونا في بريطانيا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد اليوم. 

وسجلت السلطات الصحية في بريطانية 2659 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع عن اليوم الماضي الذي سجل 2460 إصابة. 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن سلامة أي لقاح محتمل لفيروس كورونا، تأتي في المقام الأول.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا AstraZeneca Plc" ، صباح اليوم الأربعاء، أنها ستتوقف عن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في المرحلة الأخيرة من العملية، بعد إصابة أحد الذين خضعوا للقاح بمرض غير مفسر وفقًا لما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، شددت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة سوميا سواميناثان، اليوم الأربعاء: "إن الحديث عن السرعة لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه".
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