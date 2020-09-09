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مرأة

بإطلالة ساحرة.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت الفنانة درة، صورة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بإطلالة أنيقة وجريئة.

وظهرت درة بفستان رمادي مجسم، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ باللون البيج، ونسقت معه شنطة من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة.

ووضعت درة لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها، واعتمدت على الالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الكاشمير. 

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات، واكتفت بنظارة شمس أنيقة، وخاتم يد رقيق؛ لإكمال إطلالتها، مع أسورة يد، وكشفت الإطلالة عن ذوقها الرفيع وتألقها كعادتها.

بإطلالة ساحرة.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها
بإطلالة ساحرة.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها
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