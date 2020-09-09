تكريم سميرة أحمد بقصر السينما.. الأحد

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم الفنانة القديرة سميرة أحمد وذلك يوم الأحد المقبل ضمن فاعليات نجم وندوة .يدير الندوة الناقد الدكتور طارق الشناوى.





من ناحية أخرى سيتم تكريم النجمة سميرة أحمد عن مجمل أعمالها وعرض فيلم امرأه مطلقة بطولة / سميرة أحمد ومحمود ياسين ونجلاء فتحى وفريد شوقى .. تأليف حسن شاه ومن إخراج أشرف فهمى.





وكانت قد كشفت الفنان سميرة احمد ، عن اخر تطورات مسلسلها الجديد "بالحب هنعدى" والذى كانت تقوم بالتحضير له منذ فترة قليلة.





وقالت سميرة أحمد فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان العمل متوقف حاليا بسبب بعض الظروف الانتاجية ولكن انتهى مؤلفه الكاتب يوسف معاطى من كتابة العمل ككل وننتظر الجهة الانتاجية للبدء فى تصويره.





اقرا ايضا

بعد إعلان قطونيل.. ميس حمدان متهمة بالتنمر على الفتيات المحجبات أصحاب الأسنان غير المتناسقة

فى الذكرى الأولى لرحيل عزت أبو عوف.. قصة شبح عاش معه بالفيلا ويسرا شاهدة على ظهوره ليلا





وكانت سمير احمد كشفت عن نيتها العودة الى السينما من خلال عمل أسرى يتناسب مع عودتها بعد غياب طويل عن السينما.







