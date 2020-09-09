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مرأة

بالدولار والمصري.. سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:01 م
درة
درة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تخطف الأنظار.
وظهرت بها درة، مُرتدية فستانا أنيقا وجذابا باللون الرمادي الغامق، ودون أكمام ليكشف عن جمالها وأناقتها، ومرتديه معه وحذاء جذاب بكعب عالٍ.


حيث تتميز الفنانة درة، باختيار الملابس الأنيقة وارتداء الماركات العالمية التى تضيف لمسات أنيقة وجذابة إلى إطلالتها، حيث حملت حقيبة يد من ماركة "fendi" ، والتى بلغ سعرها 4.550 دولار مما يبلغ حوالي 71.800 ألف جنيه مصري.

كما اختارت ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها الجذاب .

واعتمدت في المكياج على ألوان ناعمة تبرز جمالها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البرتقالي الجذاب.
بالدولار والمصري.. سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير
بالدولار والمصري.. سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير
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