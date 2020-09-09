بالدولار والمصري.. سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة درة ، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تخطف الأنظار.

وظهرت بها درة ، مُرتدية فستانا أنيقا وجذابا باللون الرمادي الغامق، ودون أكمام ليكشف عن جمالها وأناقتها، ومرتديه معه وحذاء جذاب بكعب عالٍ.









حيث تتميز الفنانة درة ، باختيار الملابس الأنيقة وارتداء الماركات العالمية التى تضيف لمسات أنيقة وجذابة إلى إطلالتها، حيث حملت حقيبة يد من ماركة "fendi" ، والتى بلغ سعرها 4.550 دولار مما يبلغ حوالي 71.800 ألف جنيه مصري.





كما اختارت ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها الجذاب .





واعتمدت في المكياج على ألوان ناعمة تبرز جمالها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البرتقالي الجذاب.