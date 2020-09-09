نتائج إيجابية وإشادات دولية.. طارق عامر يرد على أكاذيب وشائعات الإخوان عن الاقتصاد

ردّ طارق عامر محافظ البنك المركزي، على أكاذيب وشائعات الإخوان والجماعات الإرهابية التي تهدف لضرب الاقتصاد المصري، قائلا: "نحقق نتائج إيجابية كبيرة في الاقتصاد المصري".
وأضاف طارق عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نائب محافظ البنك المركزي الصيني أشاد بخطة تحرير الصرف وخطة الإصلاح الاقتصادي"؟.
وأوضح طارق عامر: "تقارير موديز أشادت بالاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر واستقرار الوضع الاقتصادي".
وأكد طارق عامر أن "مصر تقف على قدميها اقتصاديًا في ظل أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم بأكمله".
ولفت طارق عامر إلى أن "مصر قادرة على تحييد اثر صدمة جائحة كورونا ولدينا القدرة على فعل ذلك".
ونوّه طارق عامر إلى أن: "الصين ساندتنا ماليا بعد تحرير سعر الصرف بـ 2 مليار دولار للبنك المركزي، و2 مليار دولار في البنوك العامة".