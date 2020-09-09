4.7 مليون جنيه حصيلة البيع لجلسة المزاد العلنى بجمارك السيارات بالقاهرة

أقيمت جلسة مزاد علنى، اليوم، في قاعة نادى المصري القاهرى، في عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة ،؛ لبيع 51 لوط سيارات مخزنة، في ساحة جمارك السيارات بالقاهرة .





وهذه السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى





وخلال جلسة المزاد العلنى تم بيع 24 لوط بيعا نهائيا، كما تم سحب لوط واحد من المزاد، وتم شطب لوط بمعرفة المبيعات الحكومية، وتبقى 25 لوطًّا لم تبع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة .



