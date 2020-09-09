أبو العينين: محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن أداء محافظ البنك المركزى طارق عامر، تشهد به كل المؤسسات الدولية في جميع دول العالم.





وأضاف النائب محمد أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين.





وأوضح النائب محمد أبو العينين ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بكل طبقات الشعب المصري.





ونوه النائب محمد أبو العينين ، إلى أن المؤسسات المالية العالمية ، تشيد بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تبنى دولة حضارية جديدة.





وأشار النائب محمد أبو العينين ، إلى أن بناء الدولة يحتاج إلى أساس متين، والرئيس السيسي وهب كل حياته من أجل مصر، وهو يؤسس لوطن من أجل الأجيال المقبلة.



