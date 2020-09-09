أبو العينين لـ طارق عامر: شرفت ونورت صدى البلد.. والأخير: مستمرون في البناء

، مع الإعلامي أحمد موسى، الليلة. أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بـ لقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي





شرفت ونورت صدى البلد". ووجه محمد أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، حديثه إلى محافظ البنك المركزي قائلا: "





ورد محافظ البنك المركزي عليه: " شكرا على الفرصة ، وارجو ان يكون هذا اللقاء مفيدا ، ومستمرون في البناء؛ ما دام الاستقرار متواجدا ؛ مستمرون في بناء اقتصاد مصر".





وتابع محمد ابو العينين:" الفترة المقبلة عظيمة وتشعرنا بعظمة الرئيس السيسي وكل معاونيه، و مصر تكبر وستكون في مصاف الدولة الكبرى والمتقدمة والصناعية".



