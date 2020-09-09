خاص.. الخطيب يرفض المساس بـ إكرامي الكبير ويترك له حرية تقرير مصيره مع الأهلي

كشفت مصادر خاصة عن الموقف النهائي من بقاء إكرامي الشحات المشرف العام علي حراسة المرمي بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي.









وقالت مصادر بالأهلي في تصريحات خاصة لــ«صدي البلد» إن هناك حالة من الغضب الشديد ضد إكرامي الشحات بسبب رحيل رمضان صبحي بتلك الطريقة ورغبته في عدم بقائه بالقلعة الحمراء.









وانتظر البعض داخل القلعة الحمراء أن يتقدم إكرامي الشحات بالإعتذار عن الإستمرار في اداء مهام عمله وإستشعار الحرج ولكن ذلك لم يحدث.



