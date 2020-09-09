شاهد.. جولة لـ "صدى البلد" داخل وكالة الفضاء المصرية

قال المهندس عبدالله محمد فتحي الشيمي، مسؤول معمل النموذج الهندسي بوكالة الفضاء المصرية، إنه يتم اجراء اختبارات للقمر الصناعي بالمعمل والتي تهدف إلي التأكد من ان كل الاجواء الفرعية المكونة منها القمر بأنها تعمل بشكل صحيح بنسبة 100%.





واضاف فتحي خلال جولة لصدى البلد داخل وكالة الفضاء المصرية، أنه يمكن اجراء الاختبار لأكثر من مرة للتأكد من القمر الصناعي يعمل بكفاءة 100% حال تواجده في الفضاء ، كما ان معدات الاختبار الموجودة تختلف من نظام لآخر ، مشيرا إلى أن المعدات تتواجد داخل ما يسمى بالغرفة النظيفة والتي يكون نسبة نقاء الهواء بها عالية جدا .









وكان قد بحث الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، التعاون المشترك في مجال دراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء والعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث والإبداع في هذا المجال.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد القوصي والدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذى للوكالة لوفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يضم الدكتور على فهمى عميد كلية الذكاء الإصطناعى بالأكاديمية، والدكتور أحمد الصفطى عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية فرع العلمين.









وقام الوفد بزيارة مبنى التجميع واختبار الأقمار الصناعية واستمعوا لشرح أقسام المبنى وزياة المعامل الأخرى بالوكالة مثل "معمل الحمولة الفضائية – معمل النموذج الهندسي – الغرفة الحرارية".







