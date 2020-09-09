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رياضة

طول عمرك جدع.. أمح الدولي يهنئ أحمد الشيخ بـ عيد ميلاده.. شاهد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ أمح الدولى ، لاعب النادى الأهلى احمد الشيخ بعيد ميلادها ونشر صورة له معه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق أمح قائلا: " روح قلبي من جوه كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس في حياتي كل سنة وأنت معايا وجمبي كل سنة وأنتا أخ وجدع وطول عمرك جدع بحبك يا صاحبي ".


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يذكر أن هنأت قناة  النادي الأهلي أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعيد ميلاده الـ 27.


ونشرت صفحة قناة الأهلي عبر تويتر صورة للاعب، وعلقت عليها "‏أحمد الشيخ.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد وتحقيق الإنجازات والبطولات مع نادينا العظيم".

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