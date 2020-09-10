الجماعة تتحلل.. خبير: جماعة الإخوان تنقسم بالداخل إلى عدة جماعات منشقة.. فيديو

قال منير أديب، أستاذ شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن حالة الانشقاق التي تمر بها جماعة الإخوان الإرهابية الآن ليست بالجديدة، ولكنها حدثت منذ اللحظة الأولى مع المؤسس الأول لها وهو حسن البنا، ومازالت تحدث حتى الآن.



وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن ما يحدث الآن من انقسامات تشير إلى أن التنظيم الإرهابي أصبح في حالة تحلل، متابعا: يعد هذا التحلل نتيجة الضربات الامنية والعسكرية التي وجهتها أجهزة الأمن لهذا التنظيم.



وتابع: شباب الإخوان يحملون قيادات الإخوان مسئولية الإخفاقات التي حدثت داخل التنظيم، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات المتمثلة في الفساد المالي والإداري والتنظيمي.



مشددا على أن جماعة الإخوان تتحلل حاليا، حيث لم تعد جماعة واحدة فقط بل عدة جماعات، وكل جماعة تختلف في الرأي مع الأخرى وتحملها مسئولية الإخفاق، ويدل على هذا الاختلافات فينا يخص تعيين شريف منير مرشدا للإخوان.



وأشار إلى أن جماعات الإخوان لديهم العديد من المنصات الإعلامية التي تعمل على التقليل من حجم الإنجازات التي تقوم بها البلاد، كما إنها تعمل على تشويه الدولة.



وأوضح أن السبب في فشل المخطط الذي يقوم به الإرهاب هو وعي المصريين ومعرفتهم بذلك المخطط.





