لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بطاطس بالبيض والبسطرمة

ترغب الكثير من ربات المنزل في تقديم الوجبات الصحية و الشهية لأفراد أسرتها و بالأخص في وجبة الأفطار ، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل بطاطس بالبيض والبسطرمة بأقل المكونات.





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مقادير بطاطس بالبيض والبسطرمة

-بواقي بطاطس

-بسطرمة

-سمن

-بيض

-ملح وفلفل

-بقدونس

-فلفل حار

-زيتون





طريقة تحضير بطاطس بالبيض والبسطرمة:

-تسخن السمنة في الطاسة، ثم تضاف البطاطس والبسطرمة وتقلب.

-يضاف البيض، الملح والفلفل في منتصف الطاسة مع التقليب حتى تمام الطهي.

-تضاف المكونات المتبقية مع التقليب، وتقدم.



