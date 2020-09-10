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مرأة

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بطاطس بالبيض والبسطرمة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
طريقة عمل بطاطس بالبيض
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبسطرمة
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هاجر هانئ
ترغب الكثير من ربات المنزل في تقديم الوجبات الصحية و الشهية لأفراد أسرتها و بالأخص في وجبة الأفطار، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج  على قد الإيد طريقة عمل بطاطس بالبيض والبسطرمة بأقل المكونات.

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مقادير بطاطس بالبيض والبسطرمة
-بواقي بطاطس 
-بسطرمة 
-سمن
-بيض 
-ملح وفلفل 
-بقدونس 
-فلفل حار 
-زيتون 

طريقة تحضير بطاطس بالبيض والبسطرمة:
-تسخن السمنة في الطاسة، ثم تضاف البطاطس والبسطرمة وتقلب.
-يضاف البيض، الملح والفلفل في منتصف الطاسة مع التقليب حتى تمام الطهي.
-تضاف المكونات المتبقية مع التقليب، وتقدم.

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