فيديو مأساوي لتعذيب شاب وإجباره على أفعال مهينة في الشيشان.. وفيسبوك يمسحه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مراهق وهو يتعرض للتعذيب والضرب، ورغم أنه سرعان ما تم حذفه من مواقع التواصل، إلا أن تم التوصل إلى كل التفاصيل المتعلقة به.
ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، يرجع هذا الفيدو إلى شاب انتقد الحكومة الشيشانية، مما كان سببا في إلقاء القبض عليه وإجباره على القيام بأفعال مهينة، وكان عرّف نفسه في مقطع سابق بأنه بالغ من العمر 19 عامًا، في إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، التي انتقدت زعيم الشيشان رمضان قديروف.
ومن المعروف أن قديروف متهم بالإشراف على انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الروسية، ولكن نفى حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حكومته تعتقل وتعذب الذين يتحدثون علانية ضد النظام، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن الضحايا يعاقبون ويعذبون إلى أن ينشروا "اعتذارات" على الإنترنت.
والشيشان هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في روسيا تحت سيطرة السيد قديروف، الذي عينه بوتين في عام 2007 بعد قتال استمر دون جدوى من أجل الاستقلال لمدة عشر سنوات، وفي مقطع الفيديو الذي حذفه فيسبوك، يعتذر شاب عارٍ راكع على ركبتيه في الشيشان لانتقاده نظام قاديروف ويقول إنه مدير قناة على تطبيق المراسلة تيليجرام يسمى 1ADAT ، وقال إنه يعاني من ضائقة شديدة ، ويقول إنه يريد معاقبة نفسه ثم يقوم بعمل مهين بزجاجة.
وعرف نفسه بأن اسمه سلمان تيبسوركاييف، أكدت 1ADAT ، التي يديرها مواطنون شيشانيون في روسيا وأماكن أخرى في أوروبا، أن تيبسوركاييف كان يعمل معههم ولكن في منصب إداري فقط، وانتقدت التعليقات حكومة قاديروف الاستبدادية وكذلك السيد بوتين.
وقال أعضاء في 1ADAT لموقع MBK Media الروسي الموالي للمعارضة إن السيد تيبسوركاييف اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر بسبب نشاطه على الإنترنت، وقوبل الفيديو بموجة من الغضب بعد مشاركته على نطاق واسع في روسيا.