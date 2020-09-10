فيديو مأساوي لتعذيب شاب وإجباره على أفعال مهينة في الشيشان.. وفيسبوك يمسحه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مراهق وهو يتعرض للتعذيب والضرب، ورغم أنه سرعان ما تم حذفه من مواقع التواصل، إلا أن تم التوصل إلى كل التفاصيل المتعلقة به.





ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، يرجع هذا الفيدو إلى شاب انتقد الحكومة الشيشانية، مما كان سببا في إلقاء القبض عليه وإجباره على القيام بأفعال مهينة، وكان عرّ ف نفسه في مقطع سابق بأنه بالغ من العمر 19 عامًا، في إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، التي انتقدت زعيم الشيشان رمضان قديروف.





ومن المعروف أن قديروف متهم بالإشراف على انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الروسية، ولكن نفى حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حكومته تعتقل وتعذب الذين يتحدثون علانية ضد النظام، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن الضحايا يعاقبون ويعذبون إلى أن ينشروا "اعتذارات" على الإنترنت.



